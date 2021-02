Gasp con Muriel e Zapata avanti. Quante assenze per il Real: così in campo?

La Redazione24

,

mercoledì 24 Febbraio 2021.

Stasera in campo alle 21 Atalanta e Real Madrid per il big match di Champions League. Gasperini punta su Muriel e Zapata davanti. Zidane, che aveva già perso Sergio Ramos in difesa, non recupera Benzema per l’attacco



