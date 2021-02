Il Garante detenuti Crotone si unisce all’appello per inserimento detenuti calabresi nel piano vaccini, lanciato dal garante regionale

La nota del Garante comunale di Crotone, Federico Ferraro

mercoledì 24 Febbraio 2021.

Mi unisco e condivido l’appello lanciato ieri dal, Garante regionale dei detenuti per la Calabria avv. Agostino Siviglia sulla richiesta di inserimento nel Piano vaccini regionale calabrese, delle persone recluse e del personale in servizio presso i luoghi di reclusione, soggetti appartenenti alle categorie a maggior rischio di contagio.

La questione sollevata riguarda i 12 istituti penitenziari calabresi e dunque anche la Casa Circondariale di Crotone.

Ritengo dunque fondamentale un’attenzione istituzionale in tal senso come questione di somma urgenza.

Evidenzio che, nel periodo emergenziale a Crotone, sono stati consegnati fino al novembre del 2020, oltre 2000 dispositivi di protezione individuale per la profilassi e che gli stessi rappresentano una misura solo temporanea per assicurare il diritto alla salute. Restiamo tutti in attesa della somministrazione vaccinale antiCovid19 per le persone recluse, misura indispensabile per garantire la salute e scongiurare anche un solo contagio a chi vive in situazioni particolari di privazione della propria libertà e dunque in vulnerabilità sociale.

Come già sottolineato dal garante regionale, in alcune aree territoriali quali il Lazio vi è già una programmazione in tal senso e pertanto, a metà marzo inizierà la somministrazione del vaccino anti-Covid ai detenuti e al personale carcerario, mi auguro che la nostra realtà regionale e locale non rimanga ultima in quest’azione necessaria e urgente.

