Inter, come cambia il centrosinistra: con Eriksen-Perisic Conte ha un’arma in più Il tecnico iniziò con Sensi e Biraghi, poi è toccato a Gagliardini e Young: gerarchie ribaltate, ecco come Antonio ha trovato la quadra continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 24 Febbraio 2021.

Il tecnico iniziò con Sensi e Biraghi, poi è toccato a Gagliardini e Young: gerarchie ribaltate, ecco come Antonio ha trovato la quadra



