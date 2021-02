Covid, rinviata Torino-Sassuolo di domani sera

La Redazione24

,

giovedì 25 Febbraio 2021.

Covid, rinviata Torino-Sassuolo di domani sera

La Lega di Serie A, preso atto di quanto comunicato dalla ASL-Torino1, ha riprogrammato per il 17 marzo l’anticipo in calendario domani alle 20.45. Resta in programma, al momento, il match dei granata contro la Lazio di martedì 3 marzo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

