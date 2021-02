De Rossi, lo strano caso di “mister futuro” costretto a dire no a tre panchine di Serie A

La Redazione24

giovedì 25 Febbraio 2021.

De Rossi, lo strano caso di “mister futuro” costretto a dire no a tre panchine di Serie A

Prima ha dovuto rinunciare alla Fiorentina perché non era ancora iscritto al corso Uefa di Coverciano, poi i rinvii per il Covid. Dopo aver rifiutato anche Crotone e Cagliari ora rischia di non essere in regola nemmeno all’inizio della prossima stagione



