Furia Gasp sull’arbitro: “Espulsione clamorosa, ha rovinato la partita”

La Redazione24

giovedì 25 Febbraio 2021.

Il tecnico dell’Atalanta: “Chi non distingue tra contrasto e fallo cambi mestiere. Non dico nulla sennò la Uefa mi tiene fuori per due mesi… Andremo a Madrid per vincere”



