La Redazione24

giovedì 25 Febbraio 2021.

Inter: Vidal insidia Eriksen. Pirlo punta su Chiesa. Atalanta, Zapata non recupera?

I bianconeri in difesa potrebbero lanciare il 19enne Dragusin. Conte deve scegliere come sostituire Hakimi squalificato. Roma col Milan senza Smalling e Ibanez ma con Kumbulla. Fiorentina: recupera Ribery



