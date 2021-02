A Cirò Marina domenica 28 febbraio è “giornata ecologica”

Organizzata dal consigliere con delega al verde pubblico Francesco Affatato e dall’Amministrazione comunale

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdĂŹ 26 Febbraio 2021.

Nonostante il critico momento dettato da questa sempre temibile pandemia dovuta al Covid-19, l’Amministrazione Comunale, attenta al tema, ha indetto una giornata ecologica, finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza e di tutta la società civile.

Le aree dove si svolgerà la manifestazione sono quelle del parco giochi in Via Punta Alice e l’area portuale.

La giornata prenderĂ il via sin dalle ore 08,00 di domenica 28, prossima e, a tutti i partecipanti verrĂ consegnato il kit: mascherina, guanti e buste.

Un’iniziativa limitata nei luoghi e sicuramente dimostrativa per contribuire a dare un segno di attenzione verso il rispetto dell’ambiente e l’educazione civica, che immancabilmente passa anche attraverso i corretti comportamenti di ognuno.Â

Alla giornata parteciperanno diverse associazioni e rappresentanti del mondo della scuola. Per informazioni ci si può rivolgere al referente dell’iniziativa, Francesco Affatato, al nunmero: 389 8773294.

