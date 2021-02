Arriva a Crotone lo Sport paralimpico, intesa tra Comune e Comitato italiano per il quadriennio 2021-2024

Su proposta dell’assessore allo Sport Luca Bossi, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di protocollo di intesa

La Redazione

Crotone,

venerdì 26 Febbraio 2021.

Si tratta di un importante strumento destinato alla promozione delle attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità .

L’amministrazione Voce ha accolto con immediatezza e specifica volontà la proposta pervenuta dal Comitato Italiano Paralimpico finalizzato all’avvio di una collaborazione per promuovere la pratica delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità , sia motoria che intellettiva e relazionale come mezzo per ritrovare se stessi e le proprie nuove abilità .

“Sono obiettivi che intendiamo perseguire pienamente garantendo l’attuazione di politiche sportive tese a promuovere il diritto allo sport per tutti i cittadini e la piena inclusione delle persone con disabilità . Avvertiamo la collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico non solo come una occasione di dialogo proficuo per perseguire queste finalità ma come un obbligo e un dovere morale della nostra amministrazione” dichiara l’assessore allo Sport Luca Bossi.

