La Redazione24

,

venerdì 26 Febbraio 2021.

Binotto: “Servono realismo e pazienza. Ma voglio vedere voglia di vincere”

Il team principal: “Nuova Ferrari più veloce, ma il divario non si colma di colpo. Ma non significa che non lotteremo. Voglio vedere una squadra attenta ai dettagli, bisogna fare meglio del 2020”



