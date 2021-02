Cirò, Otto ragazzi del territorio in Germania al Corso per Infermiere Professionale

Corso organizzato dalla referente generale del programma, docente di tedesco e intermediaria della clinica tedesca, la dottoressa Maria Papaianni e dal Direttore Dietmar Volk della clinica Stiftung Tannenhof

Cirò Marina,

venerdì 26 Febbraio 2021.

Firmato il contratto per il Corso scuola per Infermiere Professionale che si terrà in Germania a costo zero, organizzata grazie alla responsabile in Italia nonché referente generale del programma docente di tedesco e intermediaria della clinica tedesca, la dottoressa Maria Papaianni e dal Direttore Dietmar Volk della clinica Stiftung Tannenhof, contratto che partirà dal 1 Marzo.

Ha superare la preselezione con un colloquio conoscitivo con il direttore della clinica e del corso linguistico con la responsabile solo otto candidati siamo riusciti a immatricolare come infermieri e assistenti infermieri a partire dal primo marzo. Siamo fieri di aver raggiunto il nostro primo obiettivo- scrive in una nota la responsabile Papaianni- Siamo stati definiti dalla “Jonica Travel” di Cirò Marina “i guerrieri coraggiosi nella pandemia”. Siamo il primo gruppo in questo periodo così restrittivo e triste ad aver viaggiato per raggiungere la nostra meta, nonostante burocrazia e lasciapassare nonché tamponi da effettuare, oggi siamo finalmente in Germania volenterosi di iniziare questa splendida iniziativa.

Abbiamo concluso con grande successo prosegue Papaianni- anche il corso linguistico per facilitare l’ingresso dei discendi in Germania., e una volta concluso il corso in lingua tedesca (intensivo e svolto in 5 mesi circa) si è partiti per Remscheid. Qui i nostri discendi.- prosegue la responsabile- hanno avuto una grande accoglienza da parte di tutto lo staff: Case arredate, spesa in frigo, lenzuola lavate e tutto l’occorrente per stare in armonia nelle loro nuove dimore.

Abbiamo visitato con entusiasmo la clinica Stiftung Tannenhof dove tutto lo staff ci ha accolto favorevolmente. Ieri è stata un’altra giornata importante- ha detto Papaianni- Il contratto firmato tra i candidati e la DBZ, scuola di formazione professionale nonché di proprietà della clinica Stiftung Tannenhof . In un periodo di privazioni e di disoccupazione questo corso rappresenta davvero una opportunità di lavoro per molti giovani grazie all’ impegno della responsabile Maria Papaianni che ha fatto conoscere questa nuova realtà ai giovani in cerca di lavoro.

Dietmar Volk e Maria Papaianni

