La Redazione24

venerdì 26 Febbraio 2021.

Ferrari 2021, da Leclerc e Sainz a Binotto: ecco il team per il Mondiale

Presentata la squadra Ferrari per il Mondiale F1 2021. Un video con Binotto, Leclerc e Sainz per raccontare gli uomini, i piloti e la determinazione del team nell’operazione riscatto dopo l’opaco 2020



