La Redazione24

venerdì 26 Febbraio 2021.

Kessie dedica il gol a Ta Bi, Donnarumma c’è: Milan-Stella Rossa in un minuto

Il Milan ottiene un altro pari contro la Stella Rossa ma per 1-1 dopo il 2-2 dell’andata. In gol Kessie su rigore ed El Fardou per la squadra di Dejan Stankovic. I rossoneri passano agli ottavi di Europa League (di A. Lo Re)



