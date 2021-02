Milan agli ottavi, ma che fatica! Con la Stella Rossa è pari anche a San Siro

venerdì 26 Febbraio 2021.

Milan agli ottavi, ma che fatica! Con la Stella Rossa è pari anche a San Siro

Dopo il 2-2 dell’andata ecco l’1-1 in casa: rossoneri qualificati grazie ai gol in trasferta. Prova opaca, nonostante i serbi siano nuovamente rimasti in dieci. Super Donnarumma



