La Redazione24

venerdì 26 Febbraio 2021.

Milan, non poteva andare peggio: con lo United è sfida da… Champions

Rossoneri e Manchester fin qui si erano affrontati sempre in Coppa dei Campioni e il passato sorride al Diavolo. Inglesi con il 4-2-3-1, i pericoli arrivano (anche) da Bruno Fernandes e Rashford. Prima partita a Old Trafford



