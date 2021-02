MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – CONCORSO (scad. 12 aprile 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2 e a venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2. (21E01831) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

venerdì 26 Febbraio 2021.

