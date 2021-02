Più di un miracolo: rivedi la parata irreale di Gigio

La Redazione24

,

venerdì 26 Febbraio 2021.

Più di un miracolo: rivedi la parata irreale di Gigio

Il Milan pareggia in casa contro la Stella Rossa per 1-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa league. Decidono i gol di Kessie e Ben Nabouhane, ma soprattutto una parata pazzesca di Donnarumma. Rivedila



