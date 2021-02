Sainz: “Ferrari il posto giusto, io punto al titolo in 5 anni”

Sainz: “Ferrari il posto giusto, io punto al titolo in 5 anni” Lo spagnolo: “In McLaren ho capito che il duro lavoro paga e porta risultati. Non sarà facile, ma l’impegno servirà a preparare il 2022, la prima occasione di un grande salto in avanti nelle prestazioni” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 26 Febbraio 2021.

