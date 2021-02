Coronavirus: da lunedi 1 marzo la Calabria resta zona gialla

La regione supera il vaglio del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute

La Redazione

Catanzaro,

sabato 27 Febbraio 2021.

L’Rt puntuale questa settimana √® 1.01 contro lo 0.76 della settimana scorsa. I dati giornalieri dicono che che i contagi sono tornati a salire, anche se leggermente (+241, ieri erano 194) e a fronte di un aumento di vaccini fatti (da 2.454 a 3.008). Risalgono anche i ricoverati sia in area medica (+3, 189) che in terapia intensiva (+2, 19).

    Nelle ultime 24 ore sono state tre le vittime che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 677. In rialzo, di 100, gli isolati a domicilio (6.031) e anche i casi attivi (6.239, +105). I nuovi guariti sono 133 (30.617).

¬†¬†¬† Il delegato del soggetto attuatore per l’emergenza Covid resta il direttore generale reggente del dipartimento Protezione civile della Regione Calabria Fortunato Varone. Varone √® anche un componente dell’Unit√† di crisi per l’emergenza Covid, presieduta dal presidente della Giunta regionale, che a breve sar√† integrata con altri due componenti medici. Su espressa richiesta di Nino Spirl√¨, Varone si dovr√† avvalere della collaborazione del dipartimento di Protezione civile e di tutto il personale regionale necessario a una efficiente organizzazione del piano vaccinale.

¬†¬†¬† Riguardo ai vaccini, a Reggio Calabria si √® tenuta una riunione in Prefettura per superare le difficolt√† che hanno caratterizzato i primi giorni della campagna per gli over 80 con assembramenti davanti palazzo Campanella dove l’Asp ha allestito un centro vaccinale. Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato i sindaci dell’Area Metropolitana di Reggio, il prefetto Massimo Mariani, e, per l’Asp5, il responsabile del dipartimento di Prevenzione Alessandro Giuffrida, sono stati concordati alcuni interventi. Il Sindaco di Reggio ha offerto il supporto della Polizia locale per la vigilanza peraltro gi√† attivata. Inoltre le parti hanno inoltre chiesto la trasmissione di un piano settimanale delle vaccinazioni, cos√¨ da evitare un numero di convocazioni eccessive.

¬†¬†¬† La vaccinazione degli over 80 √® iniziata anche a Cosenza, con i primi 45 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer all’interno della centro vaccinazioni di via degli Stadi.

    (ANSA).

   

© RIPRODUZIONE RISERVATA