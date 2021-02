Georgina, la Marziana: “A Torino siamo felici. Se sono gelosa di Cristiano? No, solo…”

La Redazione24

,

sabato 27 Febbraio 2021.

Georgina, la Marziana: “A Torino siamo felici. Se sono gelosa di Cristiano? No, solo…”

Ecco l’intervista che Lady CR7 ha rilasciato a Sportweek: “Noi condividiamo la palestra, ne abbiamo solo una… Quando qualcosa non va, lui non è un raggio di sole. Ma sa gestire anche i momenti no, è così maturo”



