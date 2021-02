La Roma boccia il progetto Tor di Valle, ma non scarta l’area. L’ira di Pallotta

sabato 27 Febbraio 2021.

Come previsto, Friedkin accantona la precedente progettazione: “Lavoreremo per un impianto verde, sostenibile e integrato con il territorio”. L’ex presidente Pallotta: “Progetto rovinato da pochi cretini”



