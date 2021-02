Martínez, c.t. belga: “Vi spiego Lukaku, un killer maturo, il migliore della sua generazione”

Martínez, c.t. belga: “Vi spiego Lukaku, un killer maturo, il migliore della sua generazione” L’allenatore spagnolo si racconta: “Allenare in futuro in Italia? Adoro la Serie A: Sacchi e Capello mi hanno influenzato, Gasp e Mancini fantastici. Non solo Romelu: ecco i segreti di una generazione d’oro” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 27 Febbraio 2021.

Martínez, c.t. belga: “Vi spiego Lukaku, un killer maturo, il migliore della sua generazione”

L’allenatore spagnolo si racconta: “Allenare in futuro in Italia? Adoro la Serie A: Sacchi e Capello mi hanno influenzato, Gasp e Mancini fantastici. Non solo Romelu: ecco i segreti di una generazione d’oro”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA