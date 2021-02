Toh, Chiesa ora è intoccabile: perché Pirlo non può fare a meno di lui e CR7

La Redazione24

,

sabato 27 Febbraio 2021.

Toh, Chiesa ora è intoccabile: perché Pirlo non può fare a meno di lui e CR7

L’ex viola sta stupendo per ambientamento, crescita e continuit√† di rendimento nella nuova realt√†. √ą entrato nell’ecosistema Juve grazie a tanta corsa e gol pesanti: Pirlo non pu√≤ pi√Ļ rinunciare a lui



