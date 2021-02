Buona la prima per Semplici: Pavoletti e Joao Pedro affondano il Crotone

La Redazione24

,

domenica 28 Febbraio 2021.

Buona la prima per Semplici: Pavoletti e Joao Pedro affondano il Crotone

I sardi soffrono, ma trovano i gol dei due attaccanti che permettono al tecnico di festeggiare subito con 3 punti fondamentali in ottica salvezza. La squadra di Stroppa ci prova con un ispirato Ounas, ma non sfonda



