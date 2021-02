Verona-Juve, le pagelle: Demiral troppi errori: 5. Lazovic entra e cambia la gara: 7

Verona-Juve, le pagelle: Demiral troppi errori: 5. Lazovic entra e cambia la gara: 7 Col gialloblu in campo la squadra di Juric trova il pareggio: per lui assist e legno. Per lo juventino il pallone sanguinoso perso nel primo tempo è l’avvisaglia dell’errore sul gol del pareggio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

Col gialloblu in campo la squadra di Juric trova il pareggio: per lui assist e legno. Per lo juventino il pallone sanguinoso perso nel primo tempo è l’avvisaglia dell’errore sul gol del pareggio



