Calcio, Campionato Primavera 2: Crotone vs Benevento 0-2

Il Benevento espugna il Baffa di Cotronei e sorpassa in classifica il Crotone

La Redazione

Crotone,

lunedì 01 Marzo 2021.

CROTONE: D’Alterio; Mignogna, Esposito (32’st Cantisani), Simone (5’st D’Andrea), Amerise, Spezzano, Frustaglia (5’st Trotta), Palermo, Maesano (10’st Nicotera), Ranieri, Timmoneri. A disp: Pasqua, Brescia, Lerose, Alessio, Periti, Ferrucci, Fragale, Torromino. All. Galluzzo

BENEVENTO: Quartarone; Onda, Caserta (1’st Todisco), Cesarano (11’st Strazzullo), Talia, Ciaravolo, Masella (24’st Agnello), Sanogo (1’st Pietroluongo), Sorrentino, Garofalo (19’st Barilotti),Alfieri. A disp: Diglio, De Francesco, Bottiglieri, Vigorito, Malva, Giampaolo, Olimpio. All. Romaniello

Abritro: Albaratta di Rossano

Reti: 3’pt Masella, 45’st Barilotti

Ammoniti: Masella e Alfieri (B)

Espulsi: 10’st Mignogna (C) per doppia ammonizione, 24’st Onda (B) per doppia ammonizione

Il Benevento espugna il Baffa di Cotronei e sorpassa in classifica il Crotone. Gli ospiti partono bene e trovano subito la rete al terzo minuto con Masella ma gli squaletti non ci stanno e provano a reagire senza però trovare la via della rete. Nella ripresa i ragazzi di Galluzzo restano in dieci per l’espulsione- per doppia ammonizione- di Mignogna e la gara si fa ancora più in salita. La parità numerica si ristabilisce dopo 14 minuti per un’altra doppia ammonizione, questa volta rimediata da Onda, ma nonostante ciò arriva il raddoppio dei campani allo scadere con Barilotti.

