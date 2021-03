Lazio-Torino verso il rinvio. Dal Pino: “Pesa il precedente di Juve-Napoli”

La Redazione24

,

lunedì 01 Marzo 2021.

Lazio-Torino verso il rinvio. Dal Pino: “Pesa il precedente di Juve-Napoli”

L’Asl Città di Torino conferma la linea del rigore: “Granata in quarantena fino alla mezzanotte di martedì”. La Lega Calcio sta per optare per lo slittamento



