Orsato su Pjanic-Rafinha in Inter-Juve: “Sì, è stato un mio errore” Queste le parole dell’arbitro nell’intervista a 90° Minuto, in onda su Rai 2, sul famoso intervento irregolare di Pjanic su Rafinha non punito da Orsato. “Non serve rivederlo dopo tre anni, è stato un mio errore” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 01 Marzo 2021.

