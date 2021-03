Tomori “spaventa” Romagnoli: che prestazione all’Olimpico!

lunedì 01 Marzo 2021.

Tomori “spaventa” Romagnoli: che prestazione all’Olimpico!

Che Tomori avesse personalità lo s’era già intuito, ma all’Olimpico l’ha confermato: s’è visto subito annullare un gol per fuorigioco, ma è soprattutto in difesa che ha impressionato. Velocissimo nel recupero sulla volata di Veretout, acrobatico nella chiusura last minute su Pellegrini, gran senso della posizione nella ripresa e di nuovo gol sfiorato: Romagnoli dovrà faticare per riprendersi il posto (di S. Cantalupi).



