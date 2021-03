Coronavirus, in Calabria riscontrati 11 casi di variante inglese

È quanto emerge dall’analisi degli ultimi 127 tamponi processati dall’Istituto zooprofilattico di Portici

La Redazione

Catanzaro,

martedì 02 Marzo 2021.

Gli ultimi 127 tamponi anti-Covid, inviati dalle cinque Aziende sanitarie provinciali per essere processati dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici (Na), hanno fatto emergere, in Calabria, 11 casi di positività – pari a circa il 9% del totale – alla “variante inglese” del virus Sars-Cov2. A riferirlo sono il presidente della Regione Calabria e il commissario ad acta della Sanità . In particolare, sono stati riscontrati sei casi in provincia di Vibo Valentia, quattro in quella di Catanzaro e uno in quella di Cosenza. Il presidente e il commissario ringraziano l’Istituto di Portici per la preziosa e continua collaborazione e comunicano che la verifica sulla presenza delle varianti del virus sarà sistematica.

