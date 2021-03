Il cavaliere De Leo vola in cima con il Centro Addestramento

Il giovane addestratore ingaggia sempre di più la vetta del l’addestramento dei cavalli

Cirò Marina,

martedì 02 Marzo 2021.

Vincenzo è propietario della “Yeguada De Leo Vincenzo” una delle migliori in Calabria che svolge come Centro Addestramento e Scuola di Equitazione ed è situata all’entrata di Ciro Marina (Crotone)

L’addestramento di un puledro è l’ingaggio di una strada che dovrà portare per tutta la sua vita ed è una situazione molto delicata che va trattata con serietà e soprattutto professionalità ,i puledri in addestramento presso la nostra struttura vengono lavorati giornalmente con il massimo relax di cui un cavallo ha bisogno ci dice De Leo.

Per me il benessere del cavallo e la giusta equitazione sono alla base di tutto.

Continuerò a scalare la mia vetta per ottenere risultati sempre più soddisfacenti,ora sono ad un buon punto,e non resta che dire che ne sono veramente fiero del mio lavoro ma soprattutto della giusta equitazione che ogni giorno cerco di far crescere nel mio paese e nella Calabria

La nostra Scuderia dispone di:

Box 4×4 ventilati, Paddock, Zona Relax con musica, Bagni, Ufficio, Selleria, Club House, Campo 20X40 con sabbia e illuminazione, Tondino 16m. illuminato, Spogliatoio, Parcheggi, Lavaggio con caldaia

Offriamo diversi servizi:

Lezioni di Equitazione, Lezioni di Equitazione per Cavalieri con preparazione Agonistica, Pensione per Cavalli, Addestramento di Base, Addestramento in Alta Scuola e Scuola Circense, Passeggiate a cavallo, Vendita Cavalli, Stage, concorsi e manifestazioni

