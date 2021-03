Lazio-Torino, che cortocircuito. È braccio di ferro Lega-Federcalcio

martedì 02 Marzo 2021.

Si rischia il remake di Juve-Napoli. In poche ore si passa dalla “oggettiva impossibilità di disputare la gara” come ha detto Gravina, alla decisione del consiglio di Lega di non rinviare la partita in programma alle 18.30 di oggi



