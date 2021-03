Lazio-Toro non si gioca. L’Asl ha vietato il viaggio, ma la Lega non rinvia

Lazio-Toro non si gioca. L’Asl ha vietato il viaggio, ma la Lega non rinvia I granata non possono partire per Roma. In campo solo i biancocelesti. Sarà il replay di Juve-Napoli continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 02 Marzo 2021.

