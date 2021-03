LIVE Juve-Spezia 0-0: Frabotta primo ammonito, era diffidato

LIVE Juve-Spezia 0-0: Frabotta primo ammonito, era diffidato Bianconeri in campo per l'anticipo dopo il pareggio di Verona. Arbitra Sacchi, all'andata finì 4-1 per la squadra di Pirlo con doppietta di Ronaldo

martedì 02 Marzo 2021.

