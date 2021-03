Poi ‘sfotte’ Ama e Fiore: “Inter in testa? I primi 6 mesi non parlavano…”

Poi ‘sfotte’ Ama e Fiore: “Inter in testa? I primi 6 mesi non parlavano…” Zlatan Ibrahimovic scherza sui conduttori durante la conferenza stampa che precede la prima puntata di Sanremo 2021. E sul duetto con Sinisa Mihajlovic: “Speriamo non sappia cantare” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 02 Marzo 2021.

