Amadeus: “È come giocare in uno stadio vuoto. Felicissimi di Ibra”

Amadeus: “È come giocare in uno stadio vuoto. Felicissimi di Ibra” Stasera collegamento con il fuoriclasse svedese: “Alla fine mi ha detto che era stanco, lui che in campo non lo è mai”. Soddisfazione per gli ascolti e le interazioni sui social continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 03 Marzo 2021.

Amadeus: “È come giocare in uno stadio vuoto. Felicissimi di Ibra”

Stasera collegamento con il fuoriclasse svedese: “Alla fine mi ha detto che era stanco, lui che in campo non lo è mai”. Soddisfazione per gli ascolti e le interazioni sui social



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA