Coronavirus: A Cirò Marina domenica 7 marzo screening gratuito nei pressi sede Confagricoltura

Test effettuati dal personale medico e saranno a disposizione di tutta la comunitÃ

Cirò Marina,

mercoledì 03 Marzo 2021.

Domenica 7 marzo 2021 verrà effettuata la “Giornata della Prevenzione ” uno screening Covid-19 gratuito in modalità drive-in antistante la Sede Zonale di Confagricoltura , in via Palmiro Togliatti n. 51 a Ciro’ Marina.

L’evento fortemente voluto dalla Confagricoltura, in collaborazione con il Rotary Club di Ciro’ , prevederà test, donati dalla Onlus Senior “L’ETA’ DELLA SAGGEZZA”,  che verranno effettuati dal personale medico e saranno a disposizione di tutta la comunità .

