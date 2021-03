Inter, quanto è aumentato il valore dei titolari: Bastoni raddoppia e Lautaro…

Inter, quanto è aumentato il valore dei titolari: Bastoni raddoppia e Lautaro… L’attuale primo posto in classifica dell’Inter è frutto dell’evidente crescita delle prestazioni dei singoli giocatori: anche le loro valutazioni di mercato sono cambiate di conseguenza. Vediamo come, partendo dall’anno in cui gli undici titolari hanno firmato con il club nerazzurro. continua a leggere […]

La Redazione24

,

mercoledì 03 Marzo 2021.

Inter, quanto è aumentato il valore dei titolari: Bastoni raddoppia e Lautaro…

L’attuale primo posto in classifica dell’Inter è frutto dell’evidente crescita delle prestazioni dei singoli giocatori: anche le loro valutazioni di mercato sono cambiate di conseguenza. Vediamo come, partendo dall’anno in cui gli undici titolari hanno firmato con il club nerazzurro.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA