Milan, chance per Castillejo e Kalulu. Conte non cambia l’Inter. Roma, gioca Kumbulla

Milan, chance per Castillejo e Kalulu. Conte non cambia l’Inter. Roma, gioca Kumbulla Pioli lascia fuori Calabria e Tomori in difesa, nerazzurri con Hakimi ma senza rivoluzioni. Fonseca ritrova Smalling, ma solo per la panchina continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 03 Marzo 2021.

Milan, chance per Castillejo e Kalulu. Conte non cambia l’Inter. Roma, gioca Kumbulla

Pioli lascia fuori Calabria e Tomori in difesa, nerazzurri con Hakimi ma senza rivoluzioni. Fonseca ritrova Smalling, ma solo per la panchina



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA