La Redazione24

,

mercoledì 03 Marzo 2021.

Morata, da zero al gol in 60″: “Chi non crede in noi non accenda neanche la tv”

Rete più veloce della stagione bianconera per un subentrato: lo spagnolo ci mette un minuto dall’ingresso per tornare al gol in campionato dopo 73 giorni e fa vedere di avere mezzora nelle gambe. “Se non vinceremo, faremo i complimenti a chi ce la farà , ma prima moriremo in campo, finché ne avremo la possibilità lotteremo fino alla fine”



