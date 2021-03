Romario per Pasqua e Bican a Natale: CR7 e la tabella di marcia verso il trono del gol

Romario per Pasqua e Bican a Natale: CR7 e la tabella di marcia verso il trono del gol Raggiunto Pelé a quota 767 reti, davanti a Ronaldo restano solo in due: alla media di un gol a partita, e tra 43 e 48 su base stagionale, può arrivare in vetta entro la fine del 2021 […]

La Redazione24

,

mercoledì 03 Marzo 2021.

Romario per Pasqua e Bican a Natale: CR7 e la tabella di marcia verso il trono del gol

Raggiunto Pelé a quota 767 reti, davanti a Ronaldo restano solo in due: alla media di un gol a partita, e tra 43 e 48 su base stagionale, può arrivare in vetta entro la fine del 2021



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA