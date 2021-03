Cirò Marina: Oggi convegno diretta streaming alle 10.00 con l’assessore Marasco, il Ministro del Turismo Garavaglia e Ambasciatori in Italia

Oggi 4 marzo dalle 9.30 l’Assessore parte come Assessore Cultura e Turismo per conto del Comune di Cirò Marina al PRESTIGIOSO convegno: “PER L’ITALIA: IL TURISMO COME MOTORE ECONOMICO E SOCIALE per la vera RIPARTENZA”

La Redazione

Cirò Marina,

giovedĂŹ 04 Marzo 2021.

Il convegno è promosso dall’Associazione Internazionale Cavalieri del Turismo “International Ass. Of the Knights of Tourism” Presidente Ing. Pietro Piccinetti, Direttore Generale e Amministratore Unico di Fiera Roma;

CON LA PARTECIPAZIONE DEL MINISTRO DEL TURISMO MASSIMO GARAVAGLIA Dal presidente dell’Enit, Ambasciata Turismo Spagna, Confturismo Nazionale, Cna Turismo, Ambasciatrice della Repubblica di Colombia in Italia, Consigliere Affari ed economie della Ambasciata di Germania e tanti altri. (sotto i panel)

Nel parterre di illustri nomi a livello nazionale e internazionale del panorama turistico, commerciale, alberghiero, politico un momento di confronto straordinario che porta il nome del nostro comune alla ribalta internazionale.

Â

Â

© RIPRODUZIONE RISERVATA