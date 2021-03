Elezioni regionali in Calabria: è ufficiale, rinviate tra settembre e ottobre

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri per emergenza Covid

La Redazione

Roma,

giovedì 04 Marzo 2021.

Slittano a dopo l’estate le elezioni per l’elezione del presidente della Regione Calabria ed il rinnovo del Consiglio regionale. Il Consiglio dei ministri, infatti, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. (ansa)

