Milan, niente da fare, il 2021 non decolla. Con questa media punti la Champions… Nell’anno nuovo per i rossoneri in campionato 1,72 punti a partita: sono i sesti per rendimento. Considerando anche le coppe si parla di 7 vittorie, 3 pari e 5 k.o. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedĂŹ 04 Marzo 2021.

Nell’anno nuovo per i rossoneri in campionato 1,72 punti a partita: sono i sesti per rendimento. Considerando anche le coppe si parla di 7 vittorie, 3 pari e 5 k.o.



