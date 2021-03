“Torneremo ad abbracciarci” il messaggio dell’azienda Katapromotion a sostegno dei commercianti colpiti dalla pandemia

L’idea messa in campo da Cataldo Maltese insieme alla moglie Francesca, anche loro sono tra i tanti piccoli imprenditori che lottano per portare avanti la loro azienda

Torre Melissa,

giovedĂŹ 04 Marzo 2021.

Un forte e incoraggiante segnale di ottimismo, questo è il messaggio che l’azienda Katapromotion, specializzata in marketing e comunicazione, ha voluto esprimere, con il lancio di due campagne pubblicitarie, in questo momento così particolare e delicato. Un periodo difficile che sta mettendo a dura prova in primis i rapporti umani, ma anche il mondo imprenditoriale, chi più, chi meno, ma tutti i settori commerciali e di servizio, sono stati fortemente colpiti dalla pandemia, che, da ormai un anno, tiene sotto scacco l’intero pianeta.

Cataldo Maltese insieme alla moglie Francesca, sono tra i tanti piccoli imprenditori che lottano per portare avanti la loro azienda, un’azienda che da quasi 14 anni opera su tutto il territorio calabrese. Eppure, nonostante le difficoltà , che anche la loro agenzia, si trova a dover affrontare, ha voluto, con spirito di solidarietà e ottimismo, lanciare due importanti messaggi, e lo hanno fatto come meglio si poteva fare. Da qualche settimana, infatti, percorrendo la strada statale ionica, sarà capitato di vedere dei cartelloni pubblicitari con due diversi messaggi. Il primo cartellone riporta una frase che, quantomeno è di buon auspicio: “Torneremo ad abbracciarci”. Un messaggio di speranza ma anche una certezza, la certezza che questo periodo passerà e tutti noi potremo ritornare a vivere le relazioni umane in maniera naturale e spontanea.

La seconda campagna, non è meno importante anche se riguarda un settore in modo particolare, uno fra i piÚ colpiti dalla pandemia, ovvero quello della ristorazione.

L’idea della Katapromotion è stata di lanciare una campagna promozionale di sostegno e vicinanza ai ristoratori ai quali è stata data la possibilità di usufruire di uno spazio pubblicitario gratuito. Questa campagna, chiamata: “ Accanto ai Ristoratori”, ha come obiettivo quello di infondere ottimismo ai ristoratori i quali hanno accolto l’iniziativa con gratitudine. Diversi i Ristoratori coinvolti, tra i quali Lievito Madre del Giovane Crotonese Florindo Franco, da poco vincitore del concorso nazionale il Boss delle pizze, Il Fuego del giovane e talentuoso chef Luca Pirilli, Il Cerzeto Country Club delle sorelle Garibaldi ed il Petilino di Strongoli Marina dell’instancabile Sebastiano Benincasa.

Se è vero che l’unione fa la forza, la Katapromotion ne è una prova, la prova che, anche e soprattutto nelle difficoltà , a fare la differenza è la solidarietà .

