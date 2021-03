Buone notizie per la Juve? Il City “molla” Haaland e va su Kane. E nel 2022…

venerdì 05 Marzo 2021.

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, è da tempo sul taccuino della Juventus. Il norvegese ha una clausola che nel 2022 vale 75 milioni. E questa è una buona notizia per la Juventus che, sempre nel 2022, sarà alle prese con due scadenze importanti: la fine del contratto di Ronaldo e la scelta per Morata.



