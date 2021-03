Coronavirus: divieto di vendita di alcolici e superalcolici nel fine settimana a Crotone

Lo rende noto tramite un apposita ordinanza il Sindaco Voce

La Redazione

Crotone,

venerdì 05 Marzo 2021.

Con propria ordinanza il sindaco Vincenzo Voce, recependo le indicazioni della Prefettura, per misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, ha disposto il divieto di vendita di alcolici e superalcolici negli esercizi pubblici dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di sabato 6 marzo e domenica 7 marzo nelle zone del centro storico, piazza Umberto I e sul lungomare (tratto di via C. Colombo e via Gramsci compreso tra l’incrocio di via A. Piroso e l’incrocio di via Gallucci).

Ha disposto, inoltre, la chiusura dei rivenditori automatici di alcolici e superalcolici nelle medesime zone.

E’ consentito somministrare bevande analcoliche purché non siano servite in lattine e contenitori in vetro e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto al Covid – 19.

Le misure, adottate di concerto con la Prefettura e la Questura, sono finalizzate ad evitare assembramenti che mettono a rischio la salute pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA