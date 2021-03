Juve, Pirlo punta a riavere Cuadrado e Bonucci per la Lazio Milan, Krunic sulla trequarti

Juve, Pirlo punta a riavere Cuadrado e Bonucci per la Lazio Milan, Krunic sulla trequarti In casa biancoceleste ballottaggio Correa-Caicedo accanto a Immobile. Atalanta: Ilicic o Zapata? Benevento: Inzaghi esclude Insigne e Schiattarella per motivi disciplinari continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 05 Marzo 2021.

Juve, Pirlo punta a riavere Cuadrado e Bonucci per la Lazio Milan, Krunic sulla trequarti

In casa biancoceleste ballottaggio Correa-Caicedo accanto a Immobile. Atalanta: Ilicic o Zapata? Benevento: Inzaghi esclude Insigne e Schiattarella per motivi disciplinari



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA