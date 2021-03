“Mi dai un passaggio?” L’incredibile viaggio di Ibrahimovic in moto

“Mi dai un passaggio?” L’incredibile viaggio di Ibrahimovic in moto In questo video uno spezzone del viaggio in moto di Zlatan Ibrahimovic verso Sanremo. Con l’autostada bloccata il calciatore svedese ha chiesto un passaggio a un motociclista per non perdere l’appuntamento con la terza serata del Festival. Missione compiuta! continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

venerdì 05 Marzo 2021.

“Mi dai un passaggio?” L’incredibile viaggio di Ibrahimovic in moto

In questo video uno spezzone del viaggio in moto di Zlatan Ibrahimovic verso Sanremo. Con l’autostada bloccata il calciatore svedese ha chiesto un passaggio a un motociclista per non perdere l’appuntamento con la terza serata del Festival. Missione compiuta!



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA