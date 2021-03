Noemi risplende: “Fitness, dieta, testa: vi spiego come sono rinata…”

La Redazione24

,

venerdì 05 Marzo 2021.

Noemi risplende: “Fitness, dieta, testa: vi spiego come sono rinata…”

“Il mio principio è ‘vai bene solo se vai bene a te’ – ci racconta Noemi che sul palco del Festival di Sanremo ha incantato tutti col suo nuovo look -. “Perché ci si può sentire leggeri in un corpo burroso o forti in un fisico esile, non si tratta solo di estetica…”



